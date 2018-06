Real Madrid gewaarschuwd: ‘Hij is iemand die niet gaat klikken met Ronaldo’

Robert Lewandowski kan dit WK niet imponeren, maar desalniettemin blijft de geruchtenmolen over de Pools international op volle toeren draaien. De spits van Bayern München is onder meer gelinkt aan een transfer naar Real Madrid. Jorge Valdano, oud-speler én oud-trainer van de Koninklijke, verwacht niet dat de Spaanse topclub voor Lewandowski gaat.

"Hij is zonder twijfel een geweldige centrumspits in het mondiale voetbal. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij ooit bij Real terechtkomt", zegt Valdano in gesprek met BILD. De Argentijn ziet problemen ontstaan in de samenwerking met Cristiano Ronaldo. "Ronaldo speelt op een nieuwe positie, meer in het centrum, zodat hij minder hoeft te lopen."

"Real heeft spelers nodig die hem mogelijkheden gunnen om te scoren. Lewandowski is iemand die niet gaat klikken met Ronaldo." Valdano zou voor Harry Kane kiezen. "Als ik verantwoordelijk was voor Real, dan zou ik Kane halen. Hij is vijf jaar jonger dan Lewandowski (24 jaar om 29 jaar, red.) en hij kan de immense druk die aanwezig is bij Real wel aan."

"Dat is althans wat ik ervan maak. Hij is al erg volwassen voor zijn leeftijd. En hij is een geweldige afmaker. Hij zal Real verder helpen", besluit Valdano. Lewandowski heeft via zijn zaakwaarnemer reeds aangegeven dat hij uit is op een transfer. Kane wordt ook genoemd bij Real, maar tot op heden zijn er geen verhalen dat de spits van Tottenham Hotspur wil vertrekken.