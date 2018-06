‘Zoon van Van der Sar verlaat ADO voor avontuur in Noord-Brabant’

Joe van der Sar ruilt ADO Den Haag in voor een avontuur bij RKC Waalwijk, zo meldt Omroep West donderdagmiddag. De twintigjarige zoon van Ajax-directeur Edwin van der Sar gaat op amateurbasis in Noord-Brabant spelen en zal als derde keeper aan de selectie van RKC worden toegevoegd.

Van der Sar junior keepte vier jaar in de jeugdopleiding van Ajax, maar werd uiteindelijk te licht bevonden. Afgelopen zomer nam ADO hem over. Van der Sar was afgelopen seizoen de vierde doelman van ADO en kreeg geen officiële speelminuten van trainer Alfons Groenendijk.

ADO heeft door het vertrek van Tim Coremans naar Sparta Rotterdam en Van der Sar naar RKC geen derde doelman voor komend seizoen. Donderdagochtend werd echter wel bekend dat Mike Havekotte meetraint bij de formatie van Groenendijk. De 22-jarige doelman stond eerder drie jaar onder contract bij Excelsior, dat de sluitpost transfervrij laat gaan.