Man United en Arsenal strijden om ploeggenoot Dost

FC Emmen heeft eveneens interesse in Rens van Eijden. De verdediger van AZ was al in beeld bij FC Twente, dat vooralsnog echter geen akkoord heeft weten te bereiken met de Alkmaarders. (Dagblad van het Noorden)

AS Roma is dicht bij de komst van Domenico Berardi. I Giallorrossi betalen Sassuolo twintig miljoen euro en een deel van de transfersom kan worden opgemaakt door Mirko Antonucci en Nicolò Zaniolo. (La Gazzetta dello Sport)

Liverpool zou een megabod van 180 miljoen euro op Marco Asensio hebben neergelegd bij Real Madrid. De Koninklijke is echter niet van plan om afscheid te nemen van het talent. (AS)