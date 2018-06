WK-ganger (23) stopt abrupt met interlandloopbaan vanwege zieke moeder

Sardar Azmoun heeft zijn interlandcarrière abrupt beëindigd. De 23-jarige aanvaller uit Iran, die de afgelopen dagen actief was op het WK in Rusland, laat op Instagram weten dat hij niet langer wil uitkomen voor de nationale ploeg. De aanvaller van Rubin Kazan is boos vanwege de kritiek op zijn spel en wil klaarstaan voor zijn zieke moeder.

Azmoun stelt op zijn Instagram-account dat hij de continue beledigingen beu is. "Mijn moeder was herstellende. Maar door de beledigingen van sommigen die op geen enkele wijze recht doen aan mij, mijn teamgenoten en mijn moeder, is haar ziekte erger geworden. Dit brengt mij tot het harde besluit om voor mijn moeder te kiezen."

"Het is zeker de pijnlijkste beslissing voor een 23-jarige die op dit punt is gekomen met veel moeite en ellende. Ondanks alle steun zijn we niet blij met het gebrek aan waardering dat we van sommigen kregen", aldus Azmoun, die onder anderen Alireza Jahanbakhsh, wiens moeder eveneens kampte met een tumor, bedankt voor zijn steun.

De 36-voudig international speelde alle drie de wedstrijden op het WK, maar wist niet te scoren. Azmoun staat sinds vorig jaar zomer onder contract bij Rubin Kazan, dat de aanvaller transfervrij oppikte. Azmoun staat in de belangstelling van verschillende clubs in Europa, waaronder Celtic. Hij ligt nog tot medio 2020 vast in Rusland.