ADO geeft transfervrije ex-winnaar van jeugd-EK kans tegen amateurs

ADO Den Haag heeft een proefspeler op de training verwelkomd. Mike Havekotte traint en speelt deze week mee en stond donderdag voor het eerst op het veld van het Cars Jeans Stadion. De 22-jarige doelman zit na zijn vertrek bij Excelsior zonder club.

Havekotte, die ook een verleden heeft bij FC Utrecht, zal in ieder geval de rest van deze week meetrainen bij de residentieclub. De doelman zal zaterdag ook speelminuten maken in de eerste oefenwedstrijd van het seizoen, komende zaterdag tegen LVV Lugdunum in Leiden. Na deze wedstrijd kijken beide partijen of het tot een vervolg zal komen, zo luidt het bericht van ADO.

Bij Excelsior liep het contract van Havekotte af. De sluitpost komt uit de jeugd van FC Utrecht en verkaste in 2015 transfervrij naar Excelsior, maar spelen voor de hoofdmacht van de Rotterdammers was Havekotte niet gegund. De doelman is voormalig jeugdinternational van Oranje en werd in 2012 Europees kampioen met de Onder-17.