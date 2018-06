Rooney verlaat Everton voor salaris van elf miljoen in Verenigde Staten

Wayne Rooney is onderweg naar de Amerikaanse Major League Soccer. Diverse Engelse media berichtten donderdagochtend al dat de aanvaller kiest voor een avontuur bij DC United en de 119-voudig international plaatste even later een foto van zichzelf in het vliegtuig op zijn social media-kanalen. Door zijn vertrek komt er voor Rooney een voortijdig einde aan een tweede dienstverband bij Everton.

De 32-jarige Engelsman keerde vorig jaar weer terug op Goodison Park na dertien jaar Manchester United, maar zijn rentree bij the Toffees, waar hij zijn opleiding genoot en tussen 2002 en 2004 ook al in de hoofdmacht speelde, verliep voor beide partijen niet zoals gehoopt. Rooney speelde afgelopen seizoen 31 wedstrijden in de Premier League, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 2 assists.

De aanvaller tekende bij zijn rentree in Liverpool een tweejarig contract, maar vertrekt nu terwijl de helft van dat termijn nog niet verstreken is. DC United betaalt volgens de BBC echter geen transfersom voor Rooney, al heeft het met Everton wel een andere manier van compensatie afgesproken. Rooney zal naar verwachting donderdag zijn handtekening zetten onder een verbintenis voor de komende tweeënhalf jaar in Washington en wordt met een totaalsalaris van ruim elf miljoen euro verreweg de bestbetaalde speler in de clubgeschiedenis.

Doordat de transferperiode in de MLS pas op 10 juli van start gaat, wordt verwacht dat hij op 14 juli zijn debuut gaat maken in de eerste wedstrijd die DC United in het nieuwe Audi Field Stadium speelt. Rooney verlaat de Premier League met 208 doelpunten als nummer twee op de topscorerslijst aller tijden achter Alan Shearer, die 260 keer scoorde. In totaal won hij vijf landskampioenschappen, driemaal de League Cup, een FA Cup en een Champions League tijdens zijn periode in het Engelse voetbal.