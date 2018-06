Kritiek op ‘dode kikker’ Özil: ‘Hij is niet de leider die hij wil zijn’

Duitsland verloor woensdag met 2-0 van Zuid-Korea, waardoor die Mannschaft voor het eerst sinds 1938 is uitgeschakeld in de groepsfase van het WK. Donderdag spreken de landelijke media schande van de blamage van de ploeg van Joachim Löw. Mario Basler kan zich volledig vinden in alle kritiek en richt zijn pijlen vooral op de tegenvallende Mesut Özil.

De middenvelder van Arsenal kon niet imponeren in Rusland en verloor tegen Zweden zelfs zijn basisplaats. Basler stelt op een bijeenkomst in Keulen vast dat Özil niet in staat was de kar te trekken. “De spelers waren niet honderd procent en niemand kon het team leiden. Hij (Özil, red.) is niet de leider die hij wil zijn”, wordt de oud-international geciteerd door Goal.

Na het verlies tegen Mexico zei Basler over de 29-jarige spelmaker dat hij ‘de lichaamshouding van een dode kikker’ had. Bondscoach Löw, die tot medio 2022 vastligt bij de Duitse voetbalbond, valt weinig te verwijten, zo klinkt het. “Als de spelers niet brengen wat ze kunnen brengen, dan sta je als trainer machteloos”, besluit de dertigvoudig international van Duitsland.

Löw trok na afloop van het duel in gesprek met ZDF het boetekleed aan: “Er heerst natuurlijk een enorme teleurstelling in de kleedkamer, er is een doodse stilte. Ik feliciteer de teams die ons hebben verslagen. We zijn terecht en verdiend uitgeschakeld tijdens dit WK. Ik draag daar de verantwoordelijkheid voor. Ik moet nu eerst een nachtje slapen en nadenken. Morgen gaan we gesprekken voeren en dan zien we wel verder.”