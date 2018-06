Stam ziet potentie in Ajacied: ‘Hoop dat zijn entourage hem dat ook adviseert’

Het WK in Rusland is in volle gang, maar Nederland speelt geen rol van betekenis. Oranje kon zich niet kwalificeren voor het mondiale eindtoernooi en dat is volgens Jaap Stam erg spijtig. De voormalig verdediger van onder meer Ajax en Manchester United zegt dat ervaring opdoen op het WK belangrijk kan zijn voor de ontwikkeling van spelers.

“Onze generatie baalt nog van het missen van het WK in 2002. Gezien de kwaliteiten van de selectie toen blijft het ook ongelooflijk. Er was toen een discussie in Nederland over de vraag of Louis van Gaal toen wel de juiste bondscoach was, maar dat we ons niet kwalificeerden lag niet alleen aan hem. Wij hebben vooral als spelers gefaald”, zegt Stam in gesprek met ELF Voetbal.

De nog clubloze trainer, die dit seizoen werd ontslagen bij Reading, hoopt dat bondscoach Ronald Koeman Oranje wel naar het EK van 2020 kan loodsen. “Het is nog even zoeken naar het meest geschikte systeem met de huidige generatie. In potentie heeft Oranje een topdefensie met jongens als Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Stefan de Vrij. De samenwerking kan nog beter.”

Stam werkte samen met De Ligt bij Ajax en stelt dat de centrale verdediger grote stappen kan zetten, net als ‘laatbloeier’ Van Dijk. “Net als Virgil is Matthijs een nuchtere, stabiele jongen. Je hoort nu verhalen dat hij al naar Barcelona moet, maar die jongen moet gewoon veel spelen. Ik hoop dat zijn entourage hem dat ook adviseert", besluit Stam.