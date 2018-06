FC Twente reageert op commotie: ‘Geen dreiging richting politiek’

FC Twente dreigt het faillissement aan te vragen als het gemeentebestuur geen garantstelling van zeven miljoen euro wil afgeven, zo meldde TC Tubantia donderdagochtend. Na de berichtgeving van de lokale krant en de commotie die is ontstaan bij de achterban en de lokale politiek voelen de Tukkers zich genoodzaakt met een statement naar buiten te treden.

“We begrijpen dat er onrust bestaat onder supporters naar aanleiding van de berichtgeving van vanochtend in TC Tubantia. FC Twente is op dit moment in gesprek met de gemeente en potentiële investeerders over de herfinanciering van de club. Dit is mede ingegeven door de financiële consequenties van de degradatie en recentelijk de belastingclaim en de gerechtelijke uitspraak inzake de transfer van Corona”, zo klinkt het.

“Het moge duidelijk dat er van onze kant geen sprake is van dreiging richting de politiek”, vervolgt het statement. “De gesprekken zijn constructief en vinden in goede harmonie plaats. We zullen u hiervan zo goed mogelijk op de hoogte houden. We weten dat een en ander tot onzekerheid kan leiden, maar we vragen toch begrip voor onze werkwijze.”

Een garantstelling voor nog eens zeven miljoen euro lijkt een brug te ver voor de Enschedese gemeenteraad. “Ongelooflijk wat er nu weer aan de hand is”, zei toekomstig wethouder Niels van den Berg donderdag al in gesprek met het regionale dagblad. “Het houdt niet op daar. Voor ons is een nieuwe garantstelling geen vanzelfsprekendheid. Als stad moeten we vijftien miljoen bezuinigen.”