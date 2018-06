‘Ik had interesse, maar na de eerste berichten van Ajax bleef het stil’

Christian Chivu speelde tussen 1999 en 2003 bij Ajax. De oud-verdediger uit Roemenië zegt in gesprek met ELF Voetbal veel geleerd te hebben bij Ajax. De nu 37-jarige Chivu was zes jaar geleden nog in beeld om terug te keren bij de Amsterdammers, maar van een transfer kwam het niet. De 75-voudig international had wel belangstelling voor een terugkeer.

“Ik begreep toen van mijn management dat mensen van Ajax hadden geïnformeerd of ik interesse had. Dat had ik, maar na de eerste berichten van Ajax bleef het stil. Toen bleef ik met alle liefde bij Internazionale", aldus Chivu, die in 2014 zijn carrière beëindigde vanwege een voetblessure. De voormalig stopper is momenteel technical observer van de UEFA en volgt ook als tv-analyticus het voetbal nog op de voet.

Chivu is blij dat Inter Stefan de Vrij transfervrij heeft gestrikt en spreekt over een ‘versterking’. “Hij heeft zich heel sterk ontwikkeld in de Serie A. De Vrij combineert de Nederlandse school met de Italiaanse school. Hij is technisch sterk en heeft zich op tactisch gebied ontwikkeld.” Chivu speelde ook voor AS Roma, dat onlangs Justin Kluivert contracteerde.

"Ik denk dat hij daar als type speler goed past, in het 4-3-3-systeem. Leeftijd zegt wat mij betreft niets over of je ergens kunt slagen of niet. Het gaat erom hoe graag hij wil en wat hij ervoor over heeft om te slagen. Ik ben ook op de leeftijd van Justin in het diepe gesprongen. Je moet niet bang zijn. Het leven zit vol ups-and-downs, het is aan jezelf om het hoofd boven water te houden”, besluit Chivu.