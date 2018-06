‘Goddelijke Kanarie’ haalt gram: ‘Door de kritiek verloor ik het plezier’

Brazilië was woensdagavond met 2-0 te sterk voor Servië en verzekerde zich zo van de eerste plaats in Groep E. De Goddelijke Kanaries hadden in de openingsfase moeite om gaten te vinden in de defensie van de tegenstander, voordat Paulinho een kleine tien minuten voor rust de ban brak. De middenvelder van Barcelona werd na afloop van het duel uitgeroepen tot man of the match en greep die gelegenheid aan om een aantal dingen recht te zetten.

“Vier jaar geleden kreeg ik op het WK veel kritiek en daardoor verloor ik het plezier in het voetbal. Die overstap naar China heeft me goed gedaan. Ik ben een betere voetballer geworden en ik heb het plezier weer terug. Ik heb hard gewerkt en het zelf afgedwongen dat ik hier weer ben”, reageerde hij tegenover een aantal verslaggevers. “Het lijkt erop dat ik het alleen maar goed doe als ik een doelpunt maak.”

“Maar ik heb andere prioriteiten, die liggen bij het helpen van het nationale team. Dat is alles, of ik nu scoor of niet, mijn missie is om de ploeg verder te helpen”, ging Paulinho, die in 2015 van Tottenham Hotspur naar Guangzhou Evergrande ging en vorig jaar bij Barcelona weer terugkeerde op de Europese velden, verder. De middenvelder denkt dat zijn periode in het Verre Oosten hem alleen maar geholpen heeft: “Ik ben nu meer ervaren.”

Bondscoach Tite was na afloop tevreden over het resultaat tegen de Serviërs en denkt dat er voor zijn elftal nog meer in het vat zit: “Dit is een team dat op mentaal gebied in het toernooi groeit. Op het veld laten we met mooi spel ook zien dat we goed omgaan met de druk. We weten dat er veel van ons wordt verwacht, maar daar zijn wij niet mee bezig”, legde hij uit. De keuzeheer geeft aan hard aan de balans in zijn elftal en de tussenweg tussen druk en plezier te hebben gewerkt: “Dat heeft me slapeloze nachten opgeleverd, maar ik mag vanavond van mezelf gewoon een Caipirinha nemen. Vanaf nu kan het alleen maar beter worden.”