WK 2018 programma: welke landen treffen elkaar in de knock-outfase?

De groepsfase van het WK zit erop en dat betekent dat we de achtste finales in gaan. Nadat ook de beslissingen zijn gevallen in Groep G en H is het nu bekend welke landen met elkaar gaan strijden om een plek in de kwartfinales. Omdat voorafgaand aan het WK het complete schema al bekend was, is het nu ook al duidelijk wie elkaar in de kwartfinales, halve finales en finale kunnen treffen.

De laatste groepswedstrijden zijn afgewerkt op donderdag 28 juni. Nadat er op vrijdag 29 juni geen wedstrijden worden gespeeld, wordt op zaterdag 30 juni de volgende fase van het WK in gang gezet. Tot en met dinsdag 3 juli worden er dagelijks twee achtste finales afgewerkt.

Programma achtste finales

30 juni, 16.00 uur: Frankrijk - Argentinië

30 juni, 20.00 uur: Uruguay - Portugal

1 juli, 16.00 uur: Spanje - Rusland

1 juli, 20.00 uur: Kroatië - Denemarken

2 juli, 16.00 uur: Brazilië - Mexico

2 juli, 20.00 uur: België - Japan

3 juli, 16.00 uur: Zweden - Zwitserland

3 juli, 20.00 uur: Colombia - Engeland

Programma kwartfinales

6 juli, 16.00 uur: Uruguay/Portugal - Frankrijk/Argentinië

6 juli, 20.00 uur: Brazilië/Mexico- België/Japan

7 juli, 16.00 uur: Zweden/Zwitserland - Colombia/Engeland

7 juli, 20.00 uur: Spanje/Rusland-Kroatië/Denemarken

Programma halve finales

10 juli, 20.00 uur: Uruguay/Portugal/Frankrijk/Argentinië- Brazilië/Mexico/België/Japan

11 juli, 20.00 uur: Zweden/Zwitserland/Colombia/Engeland - Spanje/Rusland/Kroatië/Denemarken

Troostfinale en finale

14 juli, 16.00 uur: verliezer halve finale 1 - verliezer halve finale 2

15 juli, 17.00 uur: winnaar halve finale 1 - winnaar halve finale 2