Maradona slaat van zich af na ‘grote leugen’ en keert riante beloning uit

Diego Maradona vertoonde tijdens het WK-duel tussen Argentinië en Nigeria bizar gedrag en moest nadien naar de skybox geholpen worden. De legendarische oud-voetballer liet via Instagram weten dat alles goed met hem gaat en dat de verhalen over hem overdreven werden. Bij de Argentijnse televisie benadrukt Maradona dat hij springlevend is.

De Argentijn maakte obscene gebaren, viel in slaap tijdens de wedstrijd en had na afloop medische verzorging nodig. Het gerucht ging dat Maradona naar het ziekenhuis was gebracht en overleden was aan een hartaanval. Walgelijk, aldus de voetballegende. "Er was niets gebeurd. We konden niet geloven hoe sociale media zo'n grote leugen begonnen op te kloppen. Dat slaat nergens op", aldus Maradona.

Pluisje keert naar verluidt een beloning van ruim negenduizend euro uit aan degene die onthult welke persoon verantwoordelijk is voor de valse doodverklaring. Maradona claimt dat hij tijdens het duel simpelweg teveel witte wijn had gedronken. Veel mensen zien de strapatsen van de oud-voetballer als een publiciteitsstunt, aangezien er een documentaire over hem wordt gemaakt.

Asif Kapadia, die ook films over Ayrton Senna en Amy Winehouse heeft geproduceerd, volgt Maradona momenteel voor een biopic. De regisseur heeft voldoende materiaal, zo klinkt het volgens onder meer de Daily Mail, aangezien de ambassadeur van de FIFA regelmatig zijn boekje te buiten gaat. Zo vertelde Maradona onlangs in een filmpje dat hij dagenlang zou gaan drinken en cocaïne zou snuiven om zich voor te bereiden op een wedstrijd.