‘PSV heeft beet en troeft Manchester United en Chelsea af’

PSV hoopt zich op korte termijn te versterken met Noni Madueke, zo meldt Voetbal International donderdagochtend. Het zestienjarige talent van Tottenham Hotspur is op dit moment in Eindhoven om de overstap te realiseren. Manchester United en Chelsea waren eveneens geïnteresseerd in de diensten van de jongeling.

De Engels jeugdinternational komt transfervrij over van Tottenham, dat het talent wel een contract heeft aangeboden. De jonge middenvelder heeft naar verluidt echter besloten om zijn eerste contract niet bij the Spurs of bij geïnteresseeerde topclubs als United of Chelsea te tekenen, maar bij PSV, waar voor hem een meerjarige verbintenis klaarligt.

Madueke was al langere tijd in beeld bij PSV en nu zou de landskampioen dus beet hebben. Eerder dit jaar meldde het Eindhovens Dagblad al dat de talentvolle middenvelder op de radar stond van de Eindhovenaren. Madueke zal niet de eerste zomeraanwinst worden voor de club van trainer Mark van Bommel. Eerder werden al onder anderen Nick Viergever, Angeliño en Denzel Dumfries vastgelegd.