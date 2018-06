Ronaldo en Quaresma weigeren contact: ‘Dit zijn niet mijn waarden’

Iran speelde maandag zijn laatste WK-wedstrijd tegen Portugal en speelde gelijk (1-1), waardoor de ploeg van Carlos Queiroz strandde in de groepsfase. De bondscoach stond maandag tegenover veel van zijn voormalig pupillen, aangezien Queiroz enige tijd werkzaam was als keuzeheer van Portugal en ook actief was bij jeugdelftallen van het Zuid-Europese land. De trainer baalde dan ook dat Cristiano Ronaldo en Ricardo Quaresma hem negeerden.

“Ik kan niet begrijpen dat iemand geen zin heeft om contact te zoeken en een coach te begroeten die twaalf jaar lang voor de Portugese voetbalbond heeft gewerkt”, begint Queiroz in gesprek met Público. “Ik bracht nieuwe ideeën en herstructureerde het team. De geschiedenis van de Portugese voetbalbond is niet begonnen op het eiland van Madeira met Ronaldo”, verwijst de trainer naar de geboorteplek van de aanvaller, die bij Manchester United samenwerkte met Queiroz.

“Dit zijn niet mijn waarden die ik heb geleerd van mensen als José Augusto, Simóes, Eusébio, Humberto Coelho... Ik zeg niet dat de waarden die de huidige voetballers eropna houden slecht zijn, maar ze zijn niet hetzelfde als die ik en vele anderen hebben.” Quaresma liet na afloop van het duel blijken dat hij geïrriteerd was over de wijze waarop Queiroz zich gedroeg tijdens de wedstrijd: “Als Portugees moet hij meer respect tonen naar de Portugezen.”

Queiroz begrijpt niets van de woorden van de aanvaller van Besiktas. “Als landgenoot wil ik daar niet zoveel over kwijt. Maar misschien kunnen andere trainers die met hem gewerkt hebben een boekje opendoen… Laat ik het daarbij laten. Als hij iets wil zeggen, zeg het dan. Om te zeggen dat ik Portugese spelers niet respecteer... Hoe kan ik dat niet doen? Toch ben ik ook blij, want drie spelers, Adrien Silva, Bruno Alves en Beto, gingen wel naar mij toe na het duel.”