Mertens maakte ‘bizarre’ indruk: ‘Hij behoort zeker in de top vijf’

Dries Mertens is dit WK een van de vele sterspelers in de selectie van België. De aanvaller van Napoli is bij de Rode Duivels en in Italië uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde kracht, maar tien jaar geleden zag het voetballeven van Mertens er anders uit, weet John van den Brom. De trainer van AZ had de Belg een tijdlang onder zijn hoede bij AGOVV.

Van den Brom trainde de nu 31-jarige Mertens twee jaar bij de club uit de Eerste Divisie en koestert warme herinneringen aan de aanvaller. Op de vraag van een verslaggever van de NOS of de coach had verwacht dat Mertens zou uitgroeien tot een internationale topper, antwoordt hij: "Ik heb die vraag vaak gehad. Dan zeg ik altijd: ja én nee.”

“Het was bizar om te zien wat Mertens ervoor over had om beter en beter te kunnen worden. Hij wilde na de training altijd extra afwerken op het doel of dook hij op een vrije dag de fitnesschool in. Hij was altijd bezig”, aldus Van Den Brom, die spreekt van ‘een goed ventje’. De oefenmeester maakte Mertens snel aanvoerder: “Ja, hij was toen al gewoon de beste. Simpel. We hadden ook Nacer Chadli. Die twee waren toen de beste spelers van mijn team.”

Van den Brom beaamt dat Mertens misschien wel het verst is gekomen van alle spelers die hij heeft getraind. “Chadli heeft het ook goed gedaan. Maar ik heb bij AZ ook Vincent Janssen gehad. Met Janssen gaat het nu even wat minder, maar ook hij heeft het ook geweldig gedaan. Alireza Jahanbakhsh gaat ook een volgende nieuwe stap maken. Maar Mertens behoort zeker in de topvijf van spelers die ik heb getraind die het ver geschopt hebben."

Van den Brom zag herkenning toen Mertens de score opende tegen Panama (3-0): “Zijn doelpunt tegen Panama op het WK, daar moest ik zo om lachen. Ik heb daar zo vaak met hem op getraind. Iedereen is altijd snel geneigd om zo'n bal heel hard te schieten, maar je moet de bal als het ware op je voet laten vallen. En ik zag het in de herhaling en toen dacht ik: hé, dat heb ik altijd tegen hem gezegd. Leuk om te zien dat dit een klein beetje terugkomt."