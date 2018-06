Miljoenen uit Qatar lijken aanvoerder van Atlético Madrid te verleiden

Gabriel Fernández, beter bekend als Gabi, verlaat mogelijk de gelederen van Atlético Madrid, zo verzekeren Spaanse media donderdag. De middenvelder annex aanvoerder van de Madrileense topclub zou een bijzonder aantrekkelijk voorstel van Al-Sadd, de werkgever van landgenoot Xavi, op zak hebben en overwegen om daarop in te gaan.

Gabi, die komende maand 35 jaar wordt, is onder de indruk van het voorstel van de club uit Qatar. De middenvelder beschikt over een nieuw eenjarig contract met Atlético, op basis van het aantal gespeelde duels in de voorbije voetbaljaargang. De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van los Colchoneros en heeft sinds zijn debuut in januari 2004 inmiddels 413 officiële duels achter zijn naam staan.

Gabi werd in 2004/05 uitgeleend aan streekgenoot Getafe en kwam tussendoor ook nog vier seizoenen uit voor Real Zaragoza. In 2011/12 keerde de middenvelder terug in het toenmalige Vicente Calderón. Sindsdien won Gabi zes prijzen onder leiding van Diego Simeone: een landstitel, een Copa del Rey, tweemaal de Europa League, een Europese Super Cup en een Spaanse Super Cup.

Spaanse media gaan ervan uit dat Gabi inderdaad in zal gaan op de interesse uit Qatar en de tweede speler na Fernando Torres wordt die Atlético verlaat. De club zal in dat geval op zoek moeten naar een nieuwe middenvelder, al werd Rodrigo Hernández al van Villarreal overgenomen.