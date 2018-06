‘PSV wil recordbedrag vangen bij verkoop felbegeerde Lozano’

Hirving Lozano heeft deze zomer de mogelijkheid om zich op het WK in de kijker te spelen. Mexico was in het openingsduel met 0-1 te sterk voor Duitsland door een treffer van de aanvaller van PSV, waarna de geruchtenmolen weer volop begon te draaien. De Eindhovenaren willen Lozano echter niet voor een habbekrats wegdoen.

Volgens het Eindhovens Dagblad is de landskampioen van plan de jonge dribbelaar alleen voor de absolute hoofdprijs te laten gaan. Memphis Depay vertrok in de zomer van 2015 voor minimaal 34 miljoen euro naar Manchester United en de Eindhovenaren willen een record breken door meer te willen vangen voor Lozano, namelijk ongeveer 40 miljoen.

Lozano werd de afgelopen maanden in verband gebracht met onder meer Barcelona, Juventus en het Everton van Marcel Brands. Eerstgenoemde club had al contact met de vader van Lozano om over een eventuele overstap te praten. “Barcelona heeft ons benaderd, maar op dit moment is er nog niets duidelijk”, aldus Lozano senior. Momenteel speelt er echter nog niets concreet, stelt het Eindhovens Dagblad.

Lozano werd vorig jaar voor acht miljoen euro overgenomen van het Mexicaanse Pachuca. Aangezien die club wel een fors doorverkooppercentage heeft bedongen, willen de Eindhovenaren een flinke transfersom ontvangen. De 22-jarige Lozano, die in zijn debuutseizoen bij PSV tot zeventien treffers kwam, ligt nog tot medio 2023 vast in het Philips Stadion.