Duitsland wordt wakker met kater: ‘Hij heeft ons naar de afgrond geleid'

Duitsland werd woensdag uitgeschakeld in de groepsfase van het WK in Rusland. De wereldkampioen van 2014 verloor zijn laatste wedstrijd in Groep F zeer verrassend met 0-2 van Zuid-Korea, terwijl Zweden met liefst 3-0 won van Mexico en zich zo samen met de Mexicanen voor de achtste finales plaatste. Voetbalminnend Duitsland werd donderdag wakker met een enorme kater en de kranten hebben hun harde oordeel klaar.

‘Zonder woorden’, kopt BILD donderdag. Daarmee publiceert het dagblad exact dezelfde woorden op de voorpagina als daags na de historische 1-7 zege op Brazilië op het WK van vier jaar geleden. “Dit is de grootste Duitse blamage in de WK-geschiedenis. De 2-0-nederlaag tegen Zuid-Korea is het bittere einde van een rampzalige groepsfase. De wereldkampioen van 2014 is na slechts drie wedstrijden onttroond. Maar de uitschakeling is niet meer dan verdiend. Was dit het dan voor bondscoach Joachim Löw?”

Der Spiegel schrijft in een commentaar dat er veel op Löw aan te merken valt, maar dat hij in een ding gelijk heeft: "We hebben het verdiend". Het Duitse elftal zou geen rekening hebben gehouden met een vroege uitschakeling. "Het team vertrouwde erop dat het wel weer goed zou komen", schrijft het blad.

“Wat zo goed als niemand voor mogelijk achtte, is nu bittere realiteit: de wereldkampioen is uitgeschakeld na de groepsfase'', meldt Die Welt. “Ditmaal ontbrak een happy end. Er kwam geen tweede Zweden, maar een debacle. De bondscoach, die sinds 2006 in dienst is, zou nu ontslag moeten overwegen. Ondanks een doorlopend contract tot 2022.”

"Hij heeft ons vier jaar geleden naar de titel geleid en nu naar de afgrond", vindt ook BILD. Volgens Die Welt is er in Moskou al door de Duitse voetbalbond (DFB) gesproken over de toekomst van Löw. In de komende uren kan er al een beslissing worden genomen. “Gezapig naar de ondergang”, zo schrijft Süddeutsche Zeitung. “Het doelpunt van Heung-min Son betekende het einde van de Duitse droom om de wereldtitel te verlengen. Het betekende het afscheid van het WK. Woensdagavond om 18.58 uur plaatselijke tijd eindigde het WK voor Duitsland.”

"Het gewetenloze, machteloze en steeds hulpelozer wordende trage spel tegen Zuid-Korea markeert het genante einde van een tijdperk van acht jaar. Deze generatie pakte in 2014 verdiend de wereldtitel, maar met het oog op het EK van 2020 en het WK van 2022 is radicale verandering nodig", is de harde conclusie van Kicker. "Alles moet tegen het licht worden gehouden - ook het functioneren van Löw. Deze afgang is niet het gevolg van pech of een gebrek aan kwaliteit, maar het resultaat van een groot aantal fouten en misvattingen. Löw geloofde er ten onrechte in dat alles in de voorbereiding vanzelf zou oplossen."