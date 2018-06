‘Ajax wil vijftig miljoen zien; zaakwaarnemer praat met leiding Barcelona’

Frenkie de Jong blijft een topprioriteit van Barcelona. Zowel Sport als Mundo Deportivo melden dat de verdediger annex middenvelder van Ajax nadrukkelijk in beeld is. Laatstgenoemde Spaanse krant claimt dat zaakwaarnemer Ali Dursun woensdag een gesprek heeft gehad met de clubleiding van de Catalaanse grootmacht.

Eerder werd gemeld dat De Jong al zijn jawoord had gegeven aan Barcelona en nu zou de club besloten hebben om in actie te komen door zich met een miljoenenbedrag te melden in de Johan Cruijff ArenA. Volgens Sport moet Barcelona veel geld overmaken aan Ajax, want de Amsterdammers zouden naar verluidt vijftig miljoen euro vragen voor het talent.

Ajax houdt het liefst iedereen aan boord, aangezien Justin Kluivert al is vertrokken naar AS Roma en Hakim Ziyech ook op weg is naar de uitgang. Mundo Deportivo claimt dat De Jong niet direct de overstap naar Barcelona moet gaan maken; de club wil De Jong pas in 2019 toevoegen aan de eerste selectie. Mogelijk kan De Jong deze zomer worden gehaald om vervolgens een jaar op huurbasis ergens anders te spelen.

De verbintenis van de jeugdinternational van Oranje in Amsterdam loopt nog vier seizoenen door. Hij speelde sinds februari 2017 in totaal 25 competitieduels voor Ajax, waarin hij 1 keer scoorde. De 21-jarige De Jong is herstellende van een enkelblessure en is daarom niet met zijn ploeg mee op trainingskamp naar Duitsland.