Clarence Seedorf voorspelt: ‘Die twee gaan niet spelen bij Real Madrid’

Real Madrid kijkt steeds vaker rond in Brazilië voor toekomstige versterkingen. De Champions League-winnaar verzekerde zich van de komst van twee van de meest veelbelovende tienervoetballers van het Zuid-Amerikaanse land: Vinicius en Rodrygo. Beiden zijn weliswaar nog niet eens achttien jaar, maar veroverden reeds de harten van de Braziliaanse supporters én sleepten een transfer naar Real Madrid in de wacht.

Vinicius viert op 12 juli zijn achttiende verjaardag en zal zich enkele dagen later in de Spaanse hoofdstad melden. Flamengo ontvangt liefst 45 miljoen euro voor de aanvaller, die in 69 duels goed was voor 14 goals. Met de transfer van Rodrygo, goed voor 9 treffers in 31 duels van Santos, is een soortgelijk bedrag gemoeid: de aanvaller zal zich pas volgend jaar zomer bij Real Madrid melden.

Seedorf was zelf twintig jaar toen hij de overstap van Sampdoria naar Real Madrid maakte. “Real Madrid is een club met ongekende hoge verwachtingen”, vertelt de Nederlander in gesprek met Sportv. “Die twee gaan niet spelen.” Seedorf stelt dat het voor jonge voetballers vrijwel onmogelijk is om bij Real Madrid te slagen. Hij neemt Fede Valverde als voorbeeld: de middenvelder uit Uruguay, negentien jaar, werd afgelopen seizoen tijdelijk bij Deportivo la Coruña gestald, destijds de werkgever van Seedorf.

“Fede gaat ook niet spelen bij Real Madrid. Hij gaat echt niet spelen. Als je geluk hebt, ga je naar een club als FC Porto om je te ontwikkelen als voetballer. En als dat niet goed gaat, nemen anderen je plek over.” Seedorf baseert zijn mening ook op eigen ervaringen bij Real Madrid. “Iedereen wil voor Real spelen: je leeft of je gaat dood. Zé Roberto is een van de beste voetballers die ik ooit heb gezien en hij vertrok. Samuel Eto’o was achttien jaar toen hij geen kans kreeg. Na een geweldig jaar bij Real Mallorca vertrok hij naar Barcelona.”