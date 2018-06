Van Hanegem haalt uit: ‘Als het niet loopt, heb je helemaal niks aan hem’

Duitsland is woensdag uitgeschakeld in de groepsfase van het WK. De wereldkampioen van 2014 verloor zijn laatste wedstrijd in Groep F zeer verrassend met 0-2 van Zuid-Korea, terwijl Zweden met 3-0 won van Mexico en zich zo samen met de Mexicanen voor de achtste finales plaatste. Willem van Hanegem vindt het fiasco van die Mannschaft in Rusland niet eens zo gek, kijkend naar de eerste twee groepswedstrijden.

“Uit één rake vrije trap in de blessuretijd tegen Zweden kun je geen hoop putten. Er zit daar structureel iets fout. Gewoon triest om te zien hoe weinig strijd er in die ploeg zit”, vertelt Van Hanegem donderdag in zijn column in het Algemeen Dagblad. De voormalig Oranje-international had veel meer van Mesut Özil verwacht, ook al is het volgens de Kromme geen voetballer die de boel bij de hand neemt.

“Als het niet loopt, heb je helemaal niks aan hem. Het is volgens mij lekker weer in Rusland, dus ik had wel meer van hem verwacht”, stelt Van Hanegem. “Ja, ik vind het een mooiweervoetballer. Er loopt bij Duitsland sowieso niemand tussen die zegt: zo, en nu is het genoeg. Toni Kroos, Mats Hummels en Sami Khedira hebben dat ook niet. Vier jaar terug, toen ze wereldkampioen werden, hadden ze nog iemand als Bastian Schweinsteiger, die deelde tenminste nog eens uit.”

Van Hanegem was als voetballer niet zo gek op Duitsers. Hij vond die gasten ‘gewoon arrogant’. Hij genoot op de Confederations Cup van Duitsland. “Maar de jonge gasten die toen speelden, zie je nu niet. De oude garde wilde niet dat Leroy Sané meeging naar het WK. Precies de speler die ze nu misten. Prima als de bepalende spelers invloed uitoefenen, maar laat het dan wél zien. Joachim Löw heeft daar op vertrouwd, nu krijgt hij het gezanik.”