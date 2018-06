FC Twente dreigt met aanvraag faillissement vanaf 1 juli

FC Twente dreigt het faillissement aan te vragen als het gemeentebestuur geen garantstelling van zeven miljoen euro wil afgeven, zo meldt TC Tubantia donderdag. De Enschedese politiek is niet blij met de houding van de club en het is dan ook maar zeer de vraag of de politieke bereidheid hiervoor aanwezig is.

Directeur Erik Velderman heeft gedreigd per 1 juli faillissement aan te vragen als de gemeente niet met een garantstelling over de brug wil komen. “Ongelooflijk wat er nu weer aan de hand is”, zegt toekomstig wethouder Niels van den Berg donderdag in gesprek met het dagblad. “Het houdt niet op daar. Voor ons is een nieuwe garantstelling geen vanzelfsprekendheid. Als stad moeten we vijftien miljoen bezuinigen.”

Een garantstelling houdt in dat de gemeente zeven miljoen euro moet ophoesten, zodat FC Twente de schuldeisers kan betalen. Enschede lijkt van financieel levensbelang voor de club. FC Twente heeft immers al een lening van zeventien miljoen euro bij de gemeente lopen, daarnaast staat de stad voor 8,4 miljoen euro garant. Als de Enschedse club daadwerkelijk ter ziele gaat, verdampt 25,4 miljoen euro aan gemeentegeld. Dat terwijl FC Twente komend seizoen 2,1 miljoen euro aflossing moet aftikken bij de gemeente.

FC Twente is door de degradatie naar de Jupiler League nog verder in financiële nood geraakt. De begroting is van dertig miljoen euro naar achttien miljoen euro gegaan, er ligt nog een belastingclaim van 4,4 miljoen en de club moet bovendien de zaakwaarnemer van de in 2015 aan FC Porto verkochte Jesús Corona nog 6,3 miljoen nabetalen. Dat geld is er echter niet.

Een garantstelling voor nog eens zeven miljoen euro lijkt een brug te ver voor de Enschedese gemeenteraad. Wel wil het nieuwe college een handreiking doen, zo stelt de krant. De club hoeft dan de komende tijd geen rente en aflossing te betalen.