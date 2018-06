FC Twente met lege handen na ‘kunstmatige’ Tadic-transfer naar Ajax

De transfer van Dusan Tadic naar Ajax is uiteindelijk géén financiële meevaller voor FC Twente, zo meldt De Telegraaf. De aanvaller annex Servisch international leek Southampton voor de gelimiteerde transfersom van 17,1 miljoen euro te verlaten voor Ajax, maar dat is uiteindelijk niet het geval.

FC Twente zou een percentage krijgen van het verschil tussen het koopbedrag van Ajax en de transfersom waarvoor de Tukkers de 29-jarige Tadic in 2014 zelf verkochten: dertien miljoen euro. Volgens het dagblad wilde Southampton echter liever geen tonnen naar Enschede overmaken en besloot de Premier League-club in overleg met Ajax om de transfersom ‘kunstmatig’ laag te houden.

Dat deden de betrokken clubs door het deel dat Tadic daar zelf van zou ontvangen (3,4 miljoen) eruit te halen. Dat bedrag wordt door Ajax de komende vier jaar in het salaris van Tadic verdisconteerd. Ajax maakt melding van een transfersom van 11,4 miljoen euro, die door variabele bonussen maximaal zal oplopen tot 13,7 miljoen euro.

FC Groningen profiteert van de transfer van Tadic naar Ajax. Dat levert FC Groningen een solidariteitsbijdrage op van een procent van de transfersom, wat 114.000 euro betekent, zo meldt RTV Noord. "De komst van Dusan Tadic betekent een flinke kwaliteitsimpuls voor onze selectie", stelde directeur spelersbeleid Marc Overmars woensdag. "Hij is op meerdere posities inzetbaar, zowel op het middenveld als voorin. Zijn ervaring is bovendien belangrijk voor de vele jonge talenten die we in de selectie hebben. Hij is een ‘winnaar eerste klas’ en dat soort spelers heb je er graag bij."