PSV wil miljoenen en wacht ontwikkelingen in Napels en Udine af

Jeroen Zoet kán naar het buitenland, maar het is nog niet zeker of hij straks ingaat op de interesse. Volgens de donderdageditie van De Telegraaf heeft Napoli de doelman van PSV in beeld als nieuwe keeper. Het contract van de Oranje-international met de Eindhovense club loopt nog slechts één seizoen door en dat drukt de prijs.

Het dagblad wijst echter ook op de ontwikkelingen rondom Alex Meret waar de media in Italië al weken over schrijven. Napoli en Udinese zijn al geruime tijd in gesprek over de doelman, die echter beduidend duurder is. De club uit Udine is uit op een vraagprijs van 25 miljoen euro en wil nog eens maximaal 10 miljoen euro aan variabele bonussen. Udinese wil daarnaast dat Orestis Karnezis in een eventuele deal wordt betrokken.

Hoewel volgens het dagblad niet wordt uitgesloten dat Napoli beide keepers haalt, is vooral de komst van Zoet noodzakelijk vanwege zijn routine. Meret, 21 jaar en Italiaans jeugdinternational, werd de voorbije twee seizoenen uitgeleend aan SPAL, waarmee hij in zijn eerste jaar in de Serie B uitkwam en het laatste half jaar van de voorbije voetbaljaargang in de Serie A speelde.

Zoet kan ervoor kiezen nog één jaar bij PSV te blijven, wéér in de Champions League uit te komen en volgend jaar zomer te profiteren van zijn transfervrije status. De Eindhovense club is niet van zins om de doelman deze zomer per se te verkopen als hij zijn contract niet verlengt. PSV zal hoe dan ook nog miljoenen voor de doelman willen incasseren.