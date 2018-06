Spits van sc Heerenveen zet na WK punt achter interlandcarrière

Reza Ghoochannejhad heeft een punt gezet achter zijn interlandloopbaan. De dertigjarige aanvaller kwam 44 keer in actie voor Iran en scoorde daarin zestien keer. Hij nam deel aan het WK, maar kwam geen minuut in actie in Rusland.

“De zes jaar dat ik bij de nationale ploeg heb gespeeld, dat is de grootste eer die ik in mijn voetbal en in mijn leven heb mogen krijgen”, aldus de spits van sc Heerenveen op Instagram. “Het was een grote wens van mij om mee te doen op het wereldtoneel en ik bedank jullie allemaal voor de liefde en steun die ik heb ontvangen. Ik heb mijzelf tijdens het WK vaak de vraag gesteld (of ik moet doorgaan, red.) en eigenlijk weet ik het nóg niet.”

“Maar het is misschien beter dat sommige vragen beantwoord worden, maar dat sommige deuren van het leven dicht blijven.” Ghoochannejhad wil zich met zijn beslissing volledig focussen op zijn clubcarrière: “De reden dat ik dit doe, is omdat je soms een moeilijke beslissing moet nemen om je leven comfortabeler te maken.”

“Ik wil alle stafleden en spelers van de Iraanse ploeg bedanken. Ik ben trots op jullie. Jullie hebben mij niet alleen geholpen om een betere voetballer te worden, maar jullie hebben ook een beter mens van mij gemaakt. Bedankt voor alle liefde en de positieve energie. Ik houd van jullie Iraniërs, van allemaal.” Ghoochannejhad heeft overigens een aflopend contract, dus de kans is groot dat hij volgend seizoen niet meer in de Eredivisie speelt.