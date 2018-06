Bosz: ‘Bergkamp zei: ‘je hebt alleen maar bij Feyenoord gespeeld’’

Peter Bosz leidde Ajax naar de finale van de Europa League, maar vertrok al na één seizoen. De trainer wilde langer blijven, maar eiste wel een andere invulling van zijn technische staf omdat het niet boterde met onder anderen Dennis Bergkamp. Edwin van der Sar wilde Bosz zijn zin niet geven en daarop vertrok de trainer.

Onder meer Voetbal International, De Telegraaf en het Algemeen Dagblad schreven uitvoerig over de conflicten tussen Bosz en Hendrie Krüzen enerzijds en Bergkamp en de overige stafleden anderzijds. “In de trainerskamer werkten we gewoon niet samen”, aldus de 54-jarige Bosz woensdag bij VI Oranje Blijft Thuis.

“Bergkamp was niet het struikelblok, maar was er wel onderdeel van. Het ging moeizaam met iedereen buiten Hendrie. Dat is gewoon niet fijn samenwerken.” Bergkamp liet Bosz weten niet onder de indruk te zijn van diens spelersloopbaan: “Als ik zei: ‘ik heb op niveau gespeeld’, dan zei Bergkamp: ‘je hebt alleen maar bij Feyenoord gespeeld’.”

Bosz meldde zich gedurende het seizoen meerdere keren bij algemeen directeur Van der Sar om zijn onvrede over de gang van zaken kenbaar te maken. “Ik heb in januari, maar ook daarvoor en alle maanden daarna, aangegeven dat ik het niet nog een jaar zo wilde doen.” Bosz vertrok uiteindelijk naar Borussia Dortmund.