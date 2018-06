Özil wordt uitgedaagd door fans en wordt tegengehouden door staflid

Mesut Özil creëerde zeven kansen tegen Zuid-Korea (0-2 verlies) en op dit WK creëerde nog niet één speler zoveel kansen in één wedstrijd, maar de middenvelder kon uitschakeling voor Duitsland niet voorkomen. Na afloop kreeg de 29-jarige Özil het nog aan de stok met een plukje supporters.

De 91-voudig international liep diep teleurgesteld richting de spelerstunnel van de Kazan Arena toen fans verbaal de confrontatie zochten. Özil reageerde geagiteerd en moest uiteindelijk door de keeperstrainer van die Mannschaft, Andreas Köpke, worden tegengehouden om eventuele escalatie te voorkomen.

Özil staat er sowieso al niet goed op bij de achterban van Duitsland, want hij raakte hevig in opspraak nadat hij samen met Ilkay Gündogan op de foto was gegaan met Recep Tayyip Erdogan en de president van Turkije een voetbalshirtje had overhandigd. De voetballers moesten op gesprek komen bij de voetbalbond en boden ook openlijk hun excuses aan.

Na de nederlaag tegen Zuid-Korea is Özil bij diverse media wederom de gebeten hond. BILD schrijft bijvoorbeeld dat de bijdrage van de linkspoot opnieuw ‘te min’ was en dat hij te vergelijken valt met een ‘heel oude vulkaan’. Joachim Löw neemt het echter voor zijn pupil op: “Het was niet alleen Özil, want een aantal spelers presteerde niet zoals ze normaal doen. Ik ben daar verantwoordelijkheid voor.”