Duitse voetbalbond lijdt fors verlies na uitschakeling op WK

De nationale ploeg van Duitsland vond woensdag zijn Waterloo. Die Mannschaft hoopte het WK net als vier jaar geleden te winnen, maar verloor met 2-0 van Zuid-Korea. De uitschakeling is niet alleen in sportief, maar ook financieel opzicht een harde klap voor de Duitse voetbalbond DFB.

De aanwezigheid van de Duitse ploeg op het WK heeft de DFB volgens Duitse media 9,1 miljoen euro opgeleverd, maar daar staat een kostenpost van 10,8 miljoen tegenover. De DFB maakt door de vroege uitschakeling in Rusland dus een verlies van 1,7 miljoen euro.

De Duitse ploeg had ten minste tot de halve finale moeten reiken om de DFB financiële winst te bezorgen, maar die doelstelling is dus bij lange na niet gehaald. Bondsvoorzitter Reinhard Grindel blijft hoe dan ook achter bondscoach Joachim Löw staan, zo vertelde hij voor de camera van ZDF.

“Het spijt mij voor de fans die naar het vervolg van het toernooi hadden uitgekeken. Ook binnen de bond zijn we ongelooflijk teleurgesteld. We blijven hoe dan ook veel vertrouwen houden in onze sportieve leiding. Samen met Oliver Bierhoff zullen zij een gedetailleerde foutenanalyse maken”, aldus Grindel, die vervolgens het scenario kreeg voorgelegd waarin Löw zélf opstapt.

“Daar wil ik nu niet over speculeren”, reageerde de 56-jarige Duitser, die eerder lid was van de Bondsdag en vicevoorzitter van de Nedersaksische voetbalbond. “We hebben ons vóór het toernooi al de vraag gesteld wie we vertrouwen om de verandering ná het toernooi in te zetten. Iedereen binnen de bond vertrouwt Löw die verandering toe. Daar denkt iedereen nog altijd hetzelfde over.”