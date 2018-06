Pasveer wil basisplaats terug: ‘Die redenen houd ik privé’

Remko Pasveer verloor in de loop van vorig seizoen zijn plek onder de lat bij Vitesse, maar de komst van Leonid Slutsky biedt de veteraan mogelijk nieuw perspectief. Pasveer is vastberaden zijn basisplaats in de voorbereiding op het nieuwe seizoen terug te verdienen.

Hij zal daarvoor de concurrentiestrijd moeten winnen van onder anderen Jeroen Houwen. Laatstgenoemde verdrong Pasveer in de laatste fase van de vorige voetbaljaargang uit het Arnhemse doel. “Mij maak je niet zo snel gek. Ik zit al lang in het vak. Dan maak je wel vaker tegenslag mee. Je moet je altijd weer oprichten”, vertelt Pasveer aan de Gelderlander.

De 34-jarige doelman ging vorig seizoen enkele keren opzichtig in de fout, maar zegt niet aan zichzelf te twijfelen. "Er zijn redenen waarom het niet goed is gelopen. Die houd ik privé", vervolgt hij. "Ik zoek geen excuses. Zo zit ik niet in elkaar. Ik mag beoordeeld worden op mijn prestaties. Het is vorig jaar niet gelopen zoals ik me had voorgesteld. Ik ben ervan overtuigd dat ik eerste keeper kan worden. "

"Vorig jaar zat de speelwijze en het spel niet mee. We begonnen nog hartstikke goed aan het seizoen. Maar uiteindelijk was het voetbal er helemaal uit", doelt Pasveer op de laatste periode onder Henk Fraser, die enkele weken voor het einde van het seizoen uiteindelijks plaats moest maken voor Edward Sturing. "Onder Sturing waaide er weer een frisse wind. De lef keerde terug op het veld. Maar de keeperswissel was al doorgevoerd. Zo gaat het dan."