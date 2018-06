Bosz sluit terugkeer niet uit: ‘Heb bijna tien jaar bij Feyenoord gezeten’

Het is nog onduidelijk of Peter Bosz de start van het komende seizoen meemaakt als trainer. De voormalig coach van onder meer Ajax en Borussia Dortmund zegt in het programma VI Oranje Blijft Thuis dat er rondom zijn persoon ‘niets speelt’.

“Ik zou het liefst op het veld staan, maar dan wel bij een club waarvan ik denk: dat vind ik leuk om te doen. En die club is er nog niet gekomen.” Op de vraag of Bosz openstaat voor een ‘gewone Nederlandse club’, antwoordt hij ontkennend: “Na Ajax en Dortmund hoop je dat een volgende stap op datzelfde niveau zal zijn.”

Toch sluit de 54-jarige oud-verdediger niet uit dat hij in de toekomst terugkeert bij een subtopper in Nederland: “Een sc Heerenveen? Ik zie mijzelf heus nog wel een keer bij zo’n club werken. Feyenoord? Ja, waarom niet? Ik heb er bijna tien jaar gezeten.”

Bosz tekende met ingang van het seizoen 2017/18 een contract voor twee jaar bij Dortmund. Hij stond na vijf speelronden bovenaan in de Bundesliga, maar daarna kwam de klad erin. Die Borussen wonnen niet in de Champions League en zakten steeds verder af in de competitie, waarna de directie besloot om Bosz na 163 dagen te ontslaan.