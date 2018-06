‘Enige mogelijkheid is dat Tadic zijn kinderen in Nederland wil laten opgroeien’

Ajax kondigde woensdag de komst van Dusan Tadic aan. De Serviër maakt per 1 juli voor minimaal 11,4 miljoen euro de overstap van Southampton en gaat in Amsterdam tot de grootverdieners behoren. De transfer van Tadic heeft bij Erwin Koeman en Rafael van der Vaart voor verbazing gezorgd.

Koeman kent de 29-jarige creatieveling uit hun gezamenlijke periode bij Southampton, waar de oefenmeester de rechterhand van zijn broer Ronald was. "De enige mogelijkheid is dat hij twee kleine kinderen heeft en hij die in Nederland wil laten opgroeien", probeert de oud-international van het Nederlands elftal de keuze van Tadic te verklaren bij de NOS. "Hij is 30 of 31 (in feite 29, red.) en ik denk dat hij gewoon nog makkelijk mee kan in de Premier League, in de top zes."

Van der Vaart deelt de bewondering voor Tadic. "Het is een geweldige speler en ik vraag me ook af op welke positie ze hem gaan gebruiken. Ik vind hem meer een buitenspeler dan een nummer tien, maar ik heb de indruk dat Ajax hem meer als nummer tien wil gebruiken", aldus de middenvelder.

Tadic vond woensdagavond met Servië zijn Waterloo op het WK. De Serviërs gingen met 0-2 onderuit tegen Brazilië en eindigden zodoende als derde in Groep E. De uitschakeling van Servië betekent allicht wel goed nieuws voor Ajax, dat op 25 juli al tegenover Sturm Graz staat in tweede voorronde van de Champions League en dan dus mogelijk kan beschikken over Tadic.