PSV’er vindt mogelijk emplooi in Jupiler League

Juventus vindt de vraagprijs die Manchester United hanteert voor Anthony Martial te hoog. La Vecchia Signora is niet bereid om zestig miljoen euro neer te tellen en keert volgend jaar, als het contract van de aanvaller afloopt, wellicht terug. (TMW)

Directeur Frank van Mosselveld zegt dat de band met de bij PSV vertrekkende trainer ‘altijd warm’ is gebleven.

Southampton hoopt Angus Gunn over te nemen van Manchester City. De doelman speelde vorig seizoen op huurbasis bij Norwich City en heeft de clubs voor het uitkiezen. (Daily Mail)

(The Times)

Roy Hodgson kan zijn contract bij Crystal Palace tot medio 2020 verlengen. De 71-jarige Engelsman volgde Frank de Boer op en tekende toen voor twee jaar. (The Times)