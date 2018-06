Zwitserland bereikt achtste finale ondanks krankzinnige slotfase

Zwitserland heeft zich voor de zevende keer in de geschiedenis geplaatst voor de achtste finale van het WK. Het team van Vladimir Petkovic speelde woensdagavond in Nizhny Novgorod met 2-2 gelijk tegen Costa Rica en eindigt met vijf punten op de tweede plaats in Groep E. Brazilië sluit de poule als winnaar af.

Zwitserland had zijn lot dankzij de 1-2 zege op Servië helemaal in eigen hand en had aan een gelijkspel genoeg om de knock-outfase te bereiken. In de beginfase ontsnapte Zwitserland aan een achterstand na een driedubbele kans voor de tegenstander: Yann Sommer pareerde een schot van Joel Campbell, duwde een kopbal van Celso Borges tegen de paal en ging goed plat op een schot van Cristian Gamboa. Even later knalde Daniel Colindres tegen de lat, waardoor Zwitserland opnieuw door het oog van de naald kroop.

Costa Rica deed hierna pogingen via Bryan Oviedo en opnieuw Colindres, maar kwam na ruim een half uur volledig tegen de verhouding in op achterstand. Breel Embolo van Schalke 04 kopte een voorzet van Stephan Lichtsteiner tot bij Blerim Dzemaili en die ramde ongenadig hard binnen: 0-1. Dzemaili maakte er een paar minuten later bijna 0-2 van, maar de middenvelder van Bologna zag zijn schot geblokt worden door verdediger Giancarlo González. Zwitserland nam de minimale voorsprong mee de kleedkamer in.

In de tweede helft zochten beide landen vrijwel meteen de aanval op: Campbell miste echter zijn schot en aan de ander kant mikte linksback Ricardo Rodríguez over. Het al uitgeschakelde Costa Rica bleef het hoe dan ook proberen en kreeg na 56 minuten loon naar werken: Kendall Watson van de Vancouver Whitecaps kopte raak uit een indraaiende hoekschop van Campbell. Het was het eerste doelpunt op het WK van het al uitgeschakelde team van bondscoach Óscar Ramírez.

Zwitserland was twaalf minuten voor tijd dicht bij een treffer: Josip Drmic kopte tegen de paal. De reactie van Costa Rica bleef niet uit, want Borges zette Sommer aan het werk met een knap schot. Het leek bij 1-1 te blijven, maar twee minuten voor tijd besliste Drmic anders. De spits schoot in één keer binnen na een lage voorzet van Denis Zakaria. Hierna leek Costa Rica nog een strafschop te krijgen, maar Bryan Ruiz had buitenspel gestaan en daardoor ging de bal niet op elf meter. Even later kreeg Costa Rica alsnog een penalty: na een duwfout van Zakaria wees Clément Turpin naar de stip en Ruiz schoot via de lat en de rug van Sommer binnen. Zwitserland neemt het nu op tegen Zweden en Costa Rica vliegt terug naar San José.