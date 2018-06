Brazilië mag zich in Samara melden na groepswinst

Brazilië heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het WK. Doelpunten van Paulinho en Thiago Silva waren woensdagavond voldoende om in Otkrytie met Servië af te rekenen: 0-2. De Goddelijke Kanaries zijn daarmee poulewinnaar in Groep E en mogen zich volgende week maandag in Samara melden voor een ontmoeting met Mexico. Zwitserland stoot in dezelfde groep als nummer twee door.

Brazilië zag in de loop van het toernooi verdediger Danilo en aanvaller Douglas Costa al afhaken met blessures en in de wedstrijd tegen Servië kreeg het team van bondscoach Tite opnieuw een tegenvaller te verwerken. Marcelo moest de strijd al na tien minuten voetballen staken vanwege naar verluidt een kwetsuur aan de rug en zich laten vervangen door Filipe Luís. Op dat moment had Gabriel Jesus al de eerste doelpoging ondernomen namens de Brazilianen: de spits stuitte op Vladimir Stojkovic.

Brazilië speelde geen grootse wedstrijd, maar nam negen minuten voor rust wel verdiend de leiding. Philippe Coutinho lepelde de bal op fraaie wijze achter de verdediging van Servië, waar Paulinho was doorgestoomd vanaf het middenveld en vervolgens met een wippertje de 0-1 liet aantekenen. Vlak daarvoor had Stojkovic met een uitstekende redding Neymar nog van de openingstreffer afgehouden. Servië kon in aanvallend opzicht nauwelijks een vuist maken: een halve omhaal van Aleksandar Mitrovic na goed voorbereidend werk van Dusan Tadic was het belangrijkste wapenfeit van de ploeg in de eerste helft.

Na de onderbreking tapte Servië uit een ander vaatje. De ploeg van Mladen Krstajic drukte Brazilië in de eerste twintig minuten van de tweede helft brutaal achteruit en kreeg ook diverse mogelijkheden op de gelijkmaker. De grootste kans was na precies een uur voetballen voor Mitrovic: de spits had de bal van dichtbij voor het intikken nadat doelman Allison Becker een rebound had weggegeven, maar zag zijn poging vervolgens op de doellijn gekeerd door Thiago Silva. De verdediger hield zijn ploeg zo op de been en was acht minuten later aan de overzijde verantwoordelijk voor de beslissing in de wedstrijd.

Thiago Silva torende na een indraaiende hoekschop van Neymar boven iedereen uit en liet Stojkovic vervolgens kansloos met het hoofd. Daarmee haalde Brazilië definitief de spanning uit de wedstrijd. De formatie van Tite kon de wedstrijd eenvoudig uitspelen en nam zo nu en dan de moeite om het publiek in Otkrytie te verwennen met technische hoogstandjes. Via Filipe Luís en Neymar had Brazilië de score in de slotfase nog verder kunnen opvoeren, maar zij gingen onzorgvuldig met hun kansen om.