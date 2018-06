Zweden lacht om uitschakeling Duitsland: ‘Karma kan soms hard zijn’

Zweden boekte woensdag een 0-3 overwinning op Mexico en won daardoor Groep F van het WK. Bondscoach Janne Andersson is trots op zijn spelers: “De manier waarop deze spelers presteren, dat is magisch”, zegt hij voor de camera van TV4.

“Wat we in de bespreking hebben afgesproken en wat we trainen op het veld, dat voeren ze tot in de puntjes uit. We doen het allemaal samen, het is geweldig. Het is geweldig om hier deel van uit te maken. Ik ben enorm trots en ben zelfs een beetje ontroerd”, aldus Andersson, die eraan toevoegt dat hij niets gaat vieren omdat hij méér wil bereiken op het WK.

“Mijn hoofd zit bij onze volgende opdracht, maar natuurlijk ben ik blij”, besluit de 55-jarige Zweed, die eerder trainer was bij Norrköping, Örgryte, Halmstad en Laholm. Al-Ain-aanvaller Marcus Berg is eveneens gelukkig en laat geen traan om de uitschakeling van Duitsland, dat met 2-0 verloor van Zuid-Korea.

“Het is jammer voor Duitsland, maar karma kan soms hard zijn. Zo is het nu eenmaal”, aldus de spits, die doelt op de provocatie van Duitse stafleden na de late goal van Toni Kroos in de vorige wedstrijd. Mikael Lustig sluit zich bij de spits aan: “Het is nooit verkeerd om Duitsland uit te schakelen als je hun gedrag in de vorige wedstrijd zag. Het is leuk, ik ga er niet over klagen. Het is erg mooi.”