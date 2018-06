‘Trots’ NAC Breda pikt gedegradeerde rechtsbuiten op bij Roda JC

Mikhael Rosheuvel blijft behouden voor de Eredivisie. De 27-jarige rechtsbuiten degradeerde met Roda JC Kerkrade naar de Jupiler League, maar heeft nu zelf voor drie seizoenen getekend bij NAC Breda.

“Een aantal weken geleden ben ik benaderd door trainer Mitchell van der Gaag en toen is het balletje gaan rollen”, reageert Rosheuvel. “Het verhaal van NAC, in vergelijking met andere clubs, sprak mij meteen aan. Ik ben blij dat het rond is en ik mijn contract heb mogen tekenen. In het verleden heb ik regelmatig in Breda gespeeld en ik kan dan ook niet wachten om binnenkort mijn eerste avondje NAC als speler van NAC mee te maken.”

Technisch directeur Hans Smulders omschrijft Rosheuvel als ‘een energieke speler’: “Het is een fysiek sterke voetballer die goed is in de één-tegen-één-duels en past bij onze werkwijze voor komend seizoen. Net als Pelé van Anholt is hij een speler met Eredivisie-ervaring, wat bijdraagt aan de balans in het team. Wij zijn daarnaast trots op het feit dat hij NAC verkiest boven een avontuur in het buitenland.”

Rosheuvel werd opgeleid bij AZ en kwam via het toenmalige FC Omniworld, Heracles Almelo en SC Cambuur bij Roda JC terecht. De geboren Amsterdammer speelde 75 wedstrijden in het eerste elftal van de Limburgers en kwam tot vijf doelpunten en dertien assists. Hij beschikte bij Roda over een aflopend contract.