Galatasaray onderhandelt met Nederlander en met Turkse spits

Ryan Donk blijft bij Galatasaray. De club uit Europees Istanbul maakt via de aandelenbeurs bekend dat men de onderhandelingen over een nieuw contract is begonnen. De 32-jarige Donk ligt nu nog tot 1 juli vast.

De krant Sabah meldde woensdagochtend nog dat dat de verdedigende middenvelder annex stopper een contract kan tekenen voor twee jaar, met een optie op een derde jaar. Donk zou een eerdere aanbieding, van een jaarsalaris van 925.000 euro, evenwel naar de prullenmand hebben verwezen.

De voormalig jeugdinternational van Oranje maakte in de winter van 2016 voor tweeënhalf miljoen euro de overstap van Kasimpasa naar Galatasaray. Hij speelde tot dusverre 46 wedstrijden in het eerste elftal en kwam ook nog uit voor Real Betis, Club Brugge, AZ, West Bromwich Albion en RKC Waalwijk.

Galatasaray maakt overigens ook melding van de onderhandelingen met Mugdat Celik. Deze 28-jarige aanvaller scoorde dit seizoen vier keer voor Akhisar en doordat hij over een aflopend contract beschikt, kan hij transfervrij worden overgenomen. Celik kwam eerder uit voor onder meer Gençlerbirligi.