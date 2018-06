Miljoenenaankoop van AS Roma zet voet op Italiaanse bodem

William Bianda mag zich bijna speler van AS Roma noemen. De achttienjarige verdediger heeft zich woensdagavond gemeld op vliegveld Fiumicino en zal donderdag in de Villa Stuart-kliniek in de hoofdstad medisch worden gekeurd.

AS Roma betaalt naar verluidt vijf miljoen euro voor de international van Frankrijk Onder-18 en de stopper van Lens kan een contract voor vijf seizoenen ondertekenen in het Stadio Olimpico. Bianda, een linkspoot, speelde overigens pas zeven wedsstrijden in het eerste elftal van de club uit de Ligue 2.

AS Roma versterkte zich voor komend seizoen al met Javier Pastore, Justin Kluivert, Grégoire Defrel, Davide Santon, Patrik Schick, Ante Coric, Bryan Cristante, Nicolo Zaniolo, Antonio Mirante en Iván Marcano. Of Hakim Ziyech ook nog in beeld is bij i Giallorossi, dat is niet bekend.