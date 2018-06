Duitsers proberen fiasco te verklaren: ‘Erdogan-kwestie is niet goed gemanaged’

Duitsland vond woensdagmiddag tegen Zuid-Korea zijn Waterloo op het WK. De wereldkampioen van 2014 verloor in Kazan met 2-0 van het Aziatische land en eindigt zodoende op een vierde plaats in Groep F. De kritiek op die Mannschaft is in eigen land niet mals na de uitschakeling.

Zo stelt oud-international Dietmar Hamann dat het elftal van bondscoach Joachim Löw leidersfiguren mist. "Ik werd op het EK van 2004 zelf met Duitsland uitgeschakeld in de groepsfase, maar je moet jezelf wel op een bepaalde manier weren en daar zijn ze vandaag niet in geslaagd", vertelt hij bij RTÉ. "Dat is voor mij het meest teleurstellende. Ze zijn leiderschap verloren, ze missen spelers waar ze op kunnen rekenen als de nood aan de man komt."

Duitsland kende een rumoerige voorbereiding op het WK. Zo werden middenvelders Mesut Özil en Ilkay Gündogan op het matje geroepen door de voetbalbond, nadat zij de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tenues hadden overhandigd met de tekst ‘Voor mijn vereerde president’. "De Erdogan-kwestie is niet goed gemanaged door teammanager Oliver Bierhoff", vervolgt Hamann, die ook twijfels heeft over de toekomst van bondscoach Joachim Löw. “Hij heeft nog een contract voor vier jaar. Ik ben benieuwd hoe de voetbalbond er nu over denkt."

Manuel Neuer heeft na de blamage het boetekleed aangetrokken. "Een WK vindt eens per vier jaar plaats. We hebben hard gewerkt om hier te komen en vervolgens presteren we op deze manier… Zoiets heb ik nog nooit gezien van de Duitse ploeg", wordt de doelman geciteerd door Sportbuzzer. "Zelfs als we verder waren gekomen, had ieder land ons willen treffen. Wat kunnen we uitrichten als we zo presteren?"