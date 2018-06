‘Dit is de grootse schande in de WK-geschiedenis van Duitsland’

De Duitse media zijn logischerwijs niet te spreken over het optreden van die Mannschaft in de wedstrijd tegen Zuid-Korea. Het team van Joachim Löw verloor woensdag in Kazan met 2-0 en is daardoor uitgeschakeld op het WK. “Dit is de grootste schande in de WK-geschiedenis van Duitsland”, schrijft BILD.

“Voor de eerste keer faalt ons team in de eerste ronde van een WK. De 2-0 nederlaag tegen Zuid-Korea is het gênante einde in een catastrofale groep. Een nachtmerrie”, aldus de boulevardkrant. Die Welt spreekt van ‘het grootste Duitse debacle in de WK-geschiedenis’: “Wat bijna niemand voor mogelijk achtte, is bittere realiteit geworden: de wereldkampioen is uitgeschakeld in de voorronde.”

“Ongelooflijk maar waar: Duitsland is uitgeschakeld”, meldt l’Équipe. De Franse krant werd niet warm van het spel van Duitsland en stelt dat die zich in een ‘impasse’ bevond tegen Zuid-Korea: “Voor deze beslissende wedstrijd nam Joachim Löw enkele ingrijpende beslissingen. Hij koos voor een 4-2-3-1-systeem met Mesut Özil als leider en Leon Goretzka op rechts. Thomas Müller begon op de bank.”

“Toegegeven: dit systeem bracht de balans terug op het middenveld, maar in balbezit was het verder steriel. Eén statistiek is voldoende om de machteloosheid van Duitsland aan te tonen: men heeft tijdens de groepsfase van dit toernooi nooit bij rust op voorsprong gestaan. Dit was Duitsland voor het laatst overkomen in 1986.” Marca kopt met Catastrófica Alemania, oftewel een catastrofe voor Duitsland.

“Het mirakel van Toni Kroos tegen Zweden kreeg geen vervolg, want zulke epische ontsnappingen blijven niet voor altijd. Löw veranderde zijn opstelling opnieuw en het team miste voetbal en karakter om een nieuwe wedstrijd met moeilijkheden te overwinnen”, luidt de conclusie van de Spaanse krant. La Gazzetta dello Sport stelt dat Duitsland tijdens het gehele toernooi nooit een ‘moment van rust’ heeft gekend.

De nummer één van de wereldranglijst ging op de eerste speeldag immers onderuit tegen Mexico en won pas in blessuretijd van Zweden. Over de tactische keuzes van Löw zal volgens de roze sportbijbel ‘lang nagepraat’ worden: “Want niets heeft gewerkt. En het lijkt wel een begin van een mop dat Löw is uitgeschakeld door Shin Tae-Yong, de bondscoach van Zuid-Korea die zijn haar knipt als dat van Löw en zich net zoals zijn collega kleedt.”