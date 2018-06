Fenerbahçe gooit roer om: ‘Ik krijg de kans iets op te bouwen, zoals bij PSV’

Phillip Cocu is woensdag officieel door Fenerbahçe gepresenteerd aan de Turkse pers. De 47-jarige trainer heeft een contract voor drie seizoenen getekend in Istanbul en zal naar eigen zeggen de kans krijgen om te bouwen aan zijn ploeg.

Fenerbahçe versleet sinds 2013 liefst vijf coaches, maar met Cocu beoogt de Turkse grootmacht meer stabiliteit aan te brengen. "De plannen van de club voor de toekomst spreken me aan. Ik zie hier een uitdaging en krijg de kans om iets op te bouwen, zoals ik ook bij PSV heb gedaan", wordt de oefenmeester geciteerd door de NOS.

Cocu zwaaide de afgelopen vijf seizoenen de scepter bij PSV en leidde de Eindhovense club in die periode naar drie landstitels, één KNVB Beker en twee Johan Cruijff Schalen. In Istanbul staat hij voor de opdracht Fenerbahçe naar de eerste landstitel sinds het seizoen 2013/14 te loodsen. De Gele Kanaries eindigden de afgelopen voetbaljaargang als tweede in de Süper Lig.

Chris van der Weerden assisteerde Cocu bij PSV en zal laatstgenoemde ook bij Fenerbahçe bijstaan. "Ik ben vereerd om hier te zijn als coach van Fenerbahçe. Om te laten zien dat de kracht in het team zit. We moeten het samen doen, binnen en buiten het veld. Als een club", aldus Cocu, die donderdag voor het eerst de groepstraining zal leiden bij zijn nieuwe werkgever.