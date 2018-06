Löw: ‘Ik draag de verantwoordelijkheid en ga eerst een nacht slapen’

Joachim Löw verlengde op 15 mei zijn contract bij de Duitse voetbalbond tot de zomer van 2022, maar sluit niet uit dat hij opstapt. Die Mannschaft verloor woensdag namelijk van Zuid-Korea (2-0) en is daardoor klaar op het WK.

Löw trok na afloop in een interview met ZDF het boetekleed aan: “Er heerst natuurlijk een enorme teleurstelling in de kleedkamer, er is een doodse stilte. Ik feliciteer de teams die ons hebben verslagen. We zijn terecht en verdiend uitgeschakeld tijdens dit WK. Ik draag daar de verantwoordelijkheid voor. Ik moet nu eerst een nachtje slapen en nadenken. Morgen gaan we gesprekken voeren en dan zien we wel verder.”

Teammanager Oliver Bierhoff wil in principe met de 58-jarige Löw door, zo vertelde hij in Kazan: “Jogi heeft onlangs een contract getekend. Hij zal daarover nagedacht hebben. Het is nu ook niet het moment om over zijn lot te praten. Maar ik ga ervan uit dat hij zal doorgaan.”

Löw begon als rechterhand van Jürgen Klinsmann bij de nationale ploeg en werd in 2006 gepromoveerd tot hoofdcoach. Op de EK’s van 2008, 2012 en 2016 werd Duitsland respectievelijk tweede en twee keer derde. Op het WK van 2010 pakte Duitsland het brons en vier jaar later veroverden de withemden in Brazilië de wereldtitel.