Hummels zit in zak en as: ‘Onze laatste goede wedstrijd was in de herfst’

De verslagenheid bij de nationale ploeg van Duitsland is groot. Die Mannschaft verloor woensdag met 2-0 van Zuid-Korea en is daardoor als laatste geëindigd in Groep F van het WK. Mats Hummels zit er helemaal doorheen.

“Het is heel moeilijk om hier woorden voor te vinden. We hebben er tot het einde in geloofd en hebben genoeg kansen gehad. Ik zelf ook, die had ik moeten maken. De zogenaamd kleinere ploegen van het toernooi doen het heel goed, maar vanwege de wedstrijd tegen Mexico hebben we ons zelf in deze situatie genesteld”, aldus Hummels bij de ZDF.

“Onze laatste overtuigende wedstrijd was in de herfst van 2017, dat is een beetje lang geleden. We werden na de 65e minuut erg gespannen en verloren toen de structuur in ons spel. Als ik de bal er bij mijn kans nog had ingekopt, hadden we nu gezegd hoe geweldig het is om verder te gaan. Nu praten we over een heel ander scenario.”

“Het is een heel, heel bittere avond voor ons en alle voetbalfans”, besluit de 29-jarige verdediger van Bayern München, die tegen Zuid-Korea zijn 65e interland speelde. Het is de eerste keer sinds 1938 dat het team van bondscoach Joachim Löw er niet in is geslaagd om de tweede ronde van een WK te bereiken.