Titelverdediger Duitsland strandt op WK na echec tegen Zuid-Korea

Titelverdediger Duitsland is al in de groepsfase van het WK gestrand. Die Mannschaft leed een 2-0 nederlaag tegen Zuid-Korea, dat in blessuretijd wist te scoren via Young-Gwon Kim en Heung-Min Son. Duitsland eindigt met drie punten op de vierde en laatste plaats in groep F, terwijl Zweden en Mexico zich geplaatst hebben voor de volgende ronde.

Ten opzichte van het ternauwernood gewonnen duel met Zweden (2-1) had bondscoach Joachim Löw de nodige wijzigingen doorgevoerd. Thomas Müller, Julian Draxler en Antonio Rüdiger bleven op de reservebank, terwijl Mesut Özil, Leon Goretzka en Niklas Süle aan de aftrap stonden. In het eerste bedrijf had Duitsland het vooral lastig met zichzelf tegen Zuid-Korea, dat op papier nog een kans maakte om de groepsfase te overleven. Die Mannschaft deelde de eerste speldenprik uit, maar Goretzka kon vanaf de rechterkant van het strafschopgebied geen ploeggenoot vinden.

Manuel Neuer kan ternauwernood voorkomen dat Heung-Min Son kan binnenglijden.

De eerste mogelijkheid van de Koreanen kwam vanuit een vrije trap van Woo-Young Jung, die door Manuel Neuer ternauwernood uit het doel gehouden werd. Son kreeg vervolgens twee kansjes om de score te openen, maar de pogingen van de sterspeler van de Koreanen leverden geen gevaar voor Neuer op. Vlak voor rust trof Timo Werner de paal namens Duitsland, al was er op dat moment al wel gefloten voor een overtreding van Jonas Hector op Lee Jae-Sung.

Na rust bleef Duitsland nadrukkelijk zoeken naar de openingstreffer, die na vijftig minuten spelen via Goretzka op het scorebord had kunnen komen. De kopbal van de middenvelder werd echter gered door de Koreaanse doelman Hyun-Woo Cho. Ook Timo Werner en Toni Kroos konden Duitsland niet de verlossing schenken. Doordat Duitsland nadrukkelijk op zoek was naar de openingstreffer, gaf het de nodige ruimte weg.

Son en Seon-Min Moon kregen aardige mogelijkheden om de situatie voor Duitsland nóg moeilijker te maken, maar haalden de trekker niet over. Löw wisselde vervolgens aanvallend en bracht Mario Gómez, Thomas Müller en Julian Brandt binnen de lijnen. Duitsland mocht vervolgens van geluk spreken dat Son maar rakelings naast schoot. In de absolute slotfase kregen de Duitsers nog kansen via Müller, Reus, Hummels en Kroos, maar defelbegeerde treffer leverde het niet meer op.

In blessuretijd deelde Young-Gwon Kim Duitsland de definitieve nekslag uit door uit een hoekschop tot scoren te komen. De treffer werd in eerste instantie geannuleerd, maar na inmenging van de videoscheidsrechter werd het doelpunt alsnog goedgekeurd. De Zuid-Koreaan bleek de bal te hebben gekregen van Toni Kroos. Terwijl Duitsland nog naarstig naar de gelijkmaker zocht, kreeg het nog een tweede treffer om de oren. Terwijl Neuer uit zijn doel was, werd Son met een lange pass voor een leeg doel gezet. De aanvaller van Tottenham Hotspur bepaalde de eindstand op 2-0.