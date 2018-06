Zweden geeft Mexico pak slaag en eindigt als groepswinnaar

Zweden heeft vriend en vijand verrast door in de laatste speelronde van de poulefase winnaar te worden van Groep F. Het team van bondscoach Janne Andersson gaf Mexico een pak slaag (0-3) en eindigt met zes punten bovenaan. Men neemt het in de knock-outfase van het WK op tegen de nummer twee uit Groep E. Mexico gaat met eveneens zes punten verder, maar voor Duitsland is het doek gevallen.

Mexico was nog niet helemaal zeker van deelname aan de achtste finale en had in principe aan een punt genoeg om zich te kwalificeren. In de beginfase werden er nauwelijks grote kansen gecreëerd. Een vrije trap van Emil Forsberg werd uit het doel gebokst door doelman Guillermo Ochoa en een vallende omhaal van Marcus Berg zeilde naast. Na achttien minuten kreeg Mexico zijn eerste serieuze mogelijkheid: Carlos Vela kapte naar binnen en plaatste de bal aan de voor hem verkeerde kant van de paal.

Na een half uur spelen claimde Zweden recht te hebben op een strafschop omdat Javier Chicharito Hernández de bal in de zestien meter had meegenomen met zijn hand. De Argentijnse scheidsrechter Néstor Pitana bekeek de beelden, maar besloot de bal tot ongeloof van de Scandinaviërs niet alsnog op de stip te leggen. In het vervolg kreeg Berg nog enkele mogelijkheden, maar hij stuitte op de goed keepende Ochoa en trapte in de blessuretijd in het zijnet. Zes minuten na de pauze was het alsnog raak voor Zweden.

Na een voorzet van Berg raakte Viktor Claesson de bal niet goed, maar daardoor kon Ludwig Augustinsson het leer bij de tweede paal binnen schieten. Ochoa zat er nog aan, maar kon de 0-1 niet voorkomen. Zweden was voor de voorsprong virtueel winnaar van Groep F en Duitsland was virtueel uitgeschakeld. Na ruim een uur voetballen konden de supporters van Zweden opnieuw juichen, want na een overtreding van Héctor Moreno op Berg wees Pitana naar de strafschopstip en Andreas Granqvist schoot onberispelijk binnen.

Mexico wist niet wat men overkwam en kwam in het vervolg niet veel verder meer dan kopkansen voor Hernández en Vela. Een kwartier voor tijd werd het zelfs 0-3 voor Zweden: Edson Omar Álvarez taxeerde een doorgekopte ingooi van Claesson niet goed en frommelde de bal op kolderieke wijze over zijn eigen doellijn. Het Zweden van Andersson trok de 0-3 voorsprong over de streep in het Centraalstadion van Jekaterinenburg en hebben iets gepresteerd wat vrijwel niemand voor mogelijk had gehouden: kwalificatie voor de knock-outfase van het WK in Rusland.