AC Milan voor één seizoen uitgesloten van Europees voetbal

AC Milan is voor één seizoen uitgesloten van Europees voetbal, zo maakt de UEFA via de officiële kanalen bekend. De Italiaanse club voldeed niet aan de Financial Fair Play-regels en is daarom door de Europese voetbalbond bestraft. I Rossoneri zouden komend seizoen eigenlijk instromen in de groepsfase van de Europa League.

De UEFA meldt dat AC Milan de straf heeft gekregen voor het breken van de 'UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, in particular the break-even requirement'. Het voornaamste van het bezwaar van de voetbalbond is dus het feit dat i Rossoneri meer geld hebben uitgegeven dan er binnenkwam, waardoor men niet zich niet heeft gehouden aan de zogenaamde break-even-eis. De UEFA meldt verder dat AC Milan nog in beroep kan gaan bij sporttribunaal CAS.

Italiaanse media, waaronder Mediaset, meldden eerder al dat AC Milan voor één seizoen uitgesloten zou worden van Europees voetbal en een forse boete zou ontvangen. Yonghong Li is sinds vorige zomer eigenaar van de Italiaanse grootmacht, maar bouwde een schuld van circa 380 miljoen euro op bij het Amerikaanse Elliott Management. De club stelde vervolgens een plan op om de boel in financieel opzicht weer op de rit te krijgen.

De CFCB (Club Financial Control Body) van de UEFA vond dat er nog te veel onzekerheden in dit plan zaten en daar is de beroepscommissie van de Europese voetbalbond in meegegaan. Atalanta neemt nu de plaats van AC Milan in het hoofdtoernooi van de Europa League over, terwijl Fiorentina zo alsnog mag deelnemen aan Europees voetbal. De club uit Florence stroomt in de tweede kwalificatieronde van de Europa League in.