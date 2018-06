‘Ik hoop dat Tadic bij Ajax als een soort vader gaat spelen’

Ajax maakte woensdagmiddag de komst van Dusan Tadic wereldkundig. De Serviër komt voor minimaal 11,4 miljoen euro over van Southampton en tekent in Amsterdam een vierjarig contract. Sjaak Swart is blij met de komst van Tadic en legt in onderstaande video uit waarom hij hoge verwachtingen van de Serviër heeft.