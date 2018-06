Ten Hag ‘uiterst content’: ‘Geweldig voor Ajax én voor het Nederlands voetbal’

Ajax maakte woensdagmiddag de komst van Dusan Tadic wereldkundig. De Serviër komt over van Southampton en tekent een vierjarig contract bij de Amsterdammers, die minimaal 11,4 miljoen euro voor hem neertellen. Trainer Erik ten Hag geeft in gesprek met Ajax TV aan dat hij ‘uiterst content’ is met de komst van Tadic.

“Dat we een speler als Tadic aan ons kunnen binden, is een ongelofelijk goede zaak voor Ajax en deze spelersgroep. Hij kan een geweldig rendement hebben en kan bijdragen aan het resultaat, omdat hij een ploeg bij de hand kan nemen. Zowel op als buiten het veld. Hij is enorm creatief, dus we zijn er ontzettend blij mee”, zegt Ten Hag. Hij verwacht dat Tadic in zijn ploeg een van de sterkhouders zal worden.

“Iemand die deze ploeg mede gaat sturen. Niet alleen verbaal, maar ook non-verbaal”, vervolgt de oefenmeester van de Amsterdammers. “Ik heb daar hele grote verwachtingen van. We moeten hem daar ook in ondersteunen, maar hij is een speler die al heel veel ervaring heeft en op het allerhoogste niveau heeft geacteerd. Dat is geweldig voor Ajax én voor het Nederlands voetbal.”

“Hij is een op en top professional. Ik kan op dit moment niet zeggen wanneer hij zal aansluiten, omdat hij nog op het WK actief is. De vraag is hoe ver hij zal komen. Dat gaan we eerst volgen en daarna zullen we bepalen wanneer hij zal instromen”, besluit Ten Hag. Tadic treedt met Servië woensdagavond op het WK aan tegen Brazilië. De winnaar van dat duel plaatst zich in ieder geval voor de volgende ronde van het toernooi.