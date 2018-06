‘Talentvolle jongen’ reist vader achterna naar VVV-Venlo

Sem Steijn heeft zijn eerste contract bij ADO Den Haag ondertekend. De zestienjarige aanvallende middenvelder heeft voor twee jaar getekend met een optie op een derde seizoen. Steijn wordt wel meteen verhuurd aan VVV-Venlo.

Steijn vertrekt ‘vanwege familieredenen’ naar De Koel, want vader Maurice is daar trainer van het eerste elftal. “Sem verhuist met zijn gezin mee naar Venlo en daar hebben wij uiteraard begrip voor”, reageert manager voetbalzaken Jeffrey van As op de website van de club uit de Hofstad.

“Hij is een talentvolle jongen, waar we hoge verwachtingen van hebben. Een creatieve middenvelder met een goede trap. Hij gaat zich verder ontwikkelen bij VVV, waar hij aansluit bij de Onder-19 en wellicht af en toe kan meetrainen met de eerste selectie.”

Steijn jr. speelt al zeven jaar in de jeugdopleiding van ADO en vind het ‘hartstikke mooi’ dat hij nu profvoetballer is. Daarnaast vindt het talent het prettig dat hij zijn vader vaker zal zien: “We leven al vier jaar een beetje uit elkaar, het is mooi dat we nu meer bij elkaar zullen zijn.”